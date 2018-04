Leerlingen Konkelgoed verkennen slagerij 24 april 2018

Slagerij Saerens in de Opwijksestraat in Lebbeke kreeg bijzonder bezoek. De kinderen van het vijfde leerjaar van de basisschool Konkelgoed kwamen langs om de slagerij achter de schermen te bezoeken. Aanleiding was de Week van de Slager. "We tonen de leerlingen de werking onze slagerij en natuurlijk mogen ze ook even zelf aan de slag", zegt Rudy Saerens. "De kinderen waren alvast erg enthousiast. Er zat zelfs wat talent tussen."





(DND)