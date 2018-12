Leerlingen helpen armoede bannen Nele Dooms

21 december 2018

De leerlingen van het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool van Lebbeke zorgen ervoor dat ook kinderen die het moeilijker hebben leuke feestdagen kunnen beleven. Daarvoor schonken de zesdeklassers “cadeautjes” een de vzw Lebbeke Bant Armoede. De organisatie zet zich in voor de kansarme gezinnen in Lebbeke met onder andere de verdeling van voedselpakketten. “Onze kinderen zamelden speelgoed, pasta en kledij in”, zeggen juffen Stefanie en Els. “Dat gingen we persoonlijk afgeven bij Lebbeke Bant Armoede. We leerden er dat de vzw meer dan vierhonderd mensen helpt. Onze schenking komt dus zeker goed van pas.”