Leerlingen Dorp lopen kilometers bij elkaar voor goed doel Nele Dooms

18 december 2018

14u55 0

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Dorp van Lebbeke zetten letterlijk hun beste beentje voor voor het goed. De school organiseerde een sponsorloop om geld in te zamelen. De ‘Warmathon’ vond plaats in het kader van de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. “De adventstijd is altijd iets bijzonders voor onze school”, zegt juf Joy Fieremans. “Dit jaar besloten we een groot project op te zetten met activiteiten tijdens diverse dagen om geld in te zamelen. De Warmathon is één van die initiatieven.” de kinderen trokken daarvoor naar de atletiekpiste om er zoveel mogelijk rondjes te lopen. de opbrengst gaat naar kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kansarme gezinnen.