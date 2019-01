Leefbaar en Verenigd Heizijde stapt nieuw jaar in Nele Dooms

14 januari 2019

13u05 0

Het buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde, dat opkomt voor de belangen van de inwoners van Heizijde en de buurtbewoners dichter bij elkaar wil brengen, heeft met “Happy Heizijde” het nieuwe jaar op gang getrapt. Dat gebeurde met een winterwandeling door Heizijde en omgeving. Aansluitend vond een gezellige receptie plaats in Zaal Heidehof. “We zijn blij met de mooie opkomst”, zegt Johan Verbelen van Leefbaar en Verenigd Heizijde. “Het komende werkjaar weten we ook wel wat te doen. Zo willen we bijvoorbeeld het dossier van een nieuwe Zaal Heidehof zeker verder opvolgen.”