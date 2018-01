Led voor alle openbare verlichting 02u44 0 Lebbeke Naast Dendermonde en Buggenhout laat ook Lebbeke al haar openbare verlichting aanpassen met led-lampen.

De Lebbeekse gemeenteraad keurde hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met distributienetbeheerder Intergem goed. Die neemt alle verlichtingspalen, armaturen en verlichtingstoestellen over voor één symbolische euro. In ruil investeert Intergem versneld in led-technologie.





De komende tien jaar worden zo stelselmatig alle honderden lampen van de openbare verlichting vervangen door led. Dat zal de gemeente een forse besparing op de jaarlijkse energiefactuur voor openbare verlichting opleveren, want led-verlichting is veel energiezuiniger. Bovendien is het ook milieuvriendelijker, omdat er minder CO2-uitstoot is.





Elk jaar zal tien procent van het totale lampenbestand vervangen worden. Tegen 2028 moet de hele operatie rond zijn. (DND)