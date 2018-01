Lebbeke Vooruit wil verbod op verkiezingsaffiches 24 januari 2018

02u51 0 Lebbeke Lebbeke Vooruit, de nieuwe formatie van gemeenteraadslid André Segers in Lebbeke, wil een verbod op het aanbrengen van verkiezingsaffiches.

Segers zal de maatregel voorstellen tijdens de komende gemeenteraadszitting donderdagavond. "In dit verkiezingsjaar zou het wijs zijn eens na te denken over de terugkerende verloedering van het straatbeeld door de wildgroei van lelijke, schabouwelijke en amateuristische constructies, behangen met verkiezingsaffiches", zegt hij. "Overal in ons land zijn er al gemeenten die dit verbieden. Terecht, want dit kost veel tijd, energie en geld en is niet goed voor het milieu. In deze hoogtechnologische tijden zijn er andere, milieuvriendelijker vormen van communicatie. Daarom stel ik voor dat ook Lebbeke deze verkiezingsaffiches verbiedt. Het gemeentebestuur kan ook hier perfect de traditie herzien. Elke partij zou dan maximum nog haar affiches mogen aanbrengen op openbare borden die de gemeente zelf ter beschikking stelt." (DND)