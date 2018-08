Lebbeke promoot zichzelf met nieuwe vaandels Koen Baten

02 augustus 2018

12u00 1 Lebbeke Lebbeke heeft nieuwe vaandels die u binnenkort in het straatbeeld mag verwachten. "Bedoeling is om via die vaandels een boodschap mee te geven aan toeristen en andere bezoekers."

De vaandels zijn drie meter hoog en een meter breed. De kleuren van de gemeente — blauw en wit — zijn er in verwerkt. "Lebbeke bestaat al sinds de middeleeuwen, en dat gegeven laten we met de strepen bovenaan en de tip onderaan wat naar voren komen", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "De regendruppels verwijzen dan weer naar de vele problemen die er in het verre verleden met water geweest zijn. En we hebben ook onze boodschap 'Lebbeke beweegt' aangebracht, net als het symbool van Onze-Lieve-Vrouw."

Er werden twee verschillende vaandels gemaakt, met telkens andere onderschriften. "Op de ene vlag staat 'Ondernemend, Cultureel en Sportief', terwijl de andere 'Bereikbaar, Leefbaar en Veilig' laat lezen."

De vaandels zullen eerst een plaats krijgen aan de rotondes op de Lindelaan, en de rotonde aan de bekende watertoren — de 'poorten van Lebbeke'. In de toekomst kunnen ze ook een plaats krijgen aan de Biekorf en op andere locaties. "Ze worden opgehangen aan een mast met een arm, zodat ze altijd strak gespannen hangen en de zichtbaarheid groot is", besluit Saeys. Overigens blijft de officiële gemeentevlag gewoon bestaan.

