Laurierstraat tijdelijk afgesloten Nele Dooms

21 juli 2018

17u05 0

De Laurierstraat in Lebbeke wordt op maandag 23 juli tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Er moet een verhuiswagen met een lift in de straat parkeren. Daardoor kunnen chauffeurs niet meer door. Er is een wegomleiding voorzien. Chauffeurs moeten via de Grote Plaats, Kerplein en Jules De Buckstraat rijden.