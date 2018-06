Laurierstraat afgesloten 12 juni 2018

02u32 0

De Laurierstraat in Lebbeke wordt vandaag, dinsdag 12 juni, gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Aanleiding is de plaatsing van een verhuiswagen. De straat wordt afgesloten tussen de Brusselsesteenweg en de Jules De Buckstraat. Omrijden via de Grote Plaats en de Oudebaan. (DND)