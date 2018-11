Laatste getuigen gehoord in proces vermoorde autohandelaar Nele Dooms

21 november 2018

18u35 0 Lebbeke De Dendermondse rechtbank zette woensdag het proces rond vermoorde autohandelaar Wim Van Cauteren uit Lebbeke voort. De laatste drie getuigen in deze zaak werden verhoord. De pleidooien zijn voor 20 februari.

Katrien R., Gino V.R. en Melissa D.S. staan terecht voor de moord op autoverkoper Wim Van Cauteren op 2 juni 2014. De man werd in zijn woning aan autohandel Dotcom Cars op de Brusselsesteenweg in Lebbeke doodgeschoten. De vier kogels werden afgevuurd door Gino V.R. Het was Katrien R., de vrouw van Van Cauteren, die hem had gevraagd haar man uit de weg te ruimen.

Om de ware toedracht te verdoezelen, verzon R. aanvankelijk een verhaal over een tigerkidnapping. Dat moest onder andere verklaren waarom er zo’n 35.000 euro uit de kluis was gehaald na de schietpartij en ook nog eens 2.100 euro uit de broekzakken van Van Cauteren was gehaald. De som was echter niet naar de zogeheten kidnappers gegaan, maar wel als bloedgeld betaald aan schutter V.R. De centen werden later gevonden in de slaapkamer van V.R., verstopt in een knuffelbeer.

Drijfveer van Katrien R. waren de slagen die ze van haar partner kreeg. Eerdere getuigen beaamden al de agressie van het slachtoffer. Wim Van Cauteren werd op een vorige procesdag omschreven als een ruziemaker, een vechtersbaas en een cokegebruiker, die zijn partner “mishandelde op fysiek, seksueel, financieel en emotioneel vlak”.

De gerechtspsychiater die woensdag gehoord werd, schetste R. als “vriendelijk en charmant”, maar wel met narcistische trekken en een onderliggende kwaadheid. “De slagen van Van Cauteren tolereerde ze heel lang, maar toen daar doodsbedreigingen bijkwamen vond ze dat het zo niet verder kon”, klonk het.

Op 20 februari 2019 krijgen openbaar aanklager en advocaten de tijd om te pleiten in deze zaak.