Kwakzalvers centraal in ludieke lezing Nele Dooms

13 november 2018

Neos Lebbeke, vereniging voor ondernemende senioren, organiseert op donderdag 15 november een ludieke lezing. Dat gebeurt in samenwerking met de bibliotheek van Lebbeke. De voordracht draait rond “kwakzalvers, barbiers en chirurgijns” Gastspreker is professor Paul Broos. Hij staat al jaren bekend als uitmuntend chirurg en kleurrijk figuur in het UZ Leuven. Hij komt vertellen over de ervaringen die hij in zijn lange carrière verwierf. De lezing begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bibliotheek van Lebbeke, aan de Stationsstraat 19. De toegang is gratis. Info: 0474/37.05.38.