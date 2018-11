Kunstinstallatie HAAR in bibliotheek Nele Dooms

16 november 2018

14u57 0 Lebbeke De bibliotheek van Lebbeke en de cultuurdienst nemen deel aan de kunstinstallatie ‘HAAR’ van Rasa. Aanleiding is Kunstendag op zondag 18 november.

Iedereen is zondag welkom om de installatie te ontdekken. “De voorbije twee weken gebeurde dat al door de peuters en kleuters uit Lebbeke”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “HAAR is dan ook een kunst-, speel-, voel-installatie voor kinderen van 2,5 tot 5 jaar. Het kan heel leuke familiemomentjes opleveren. Het toont video’s, collages en objecten, maar laat ook bewegen en alle zintuigen gebruiken. Bezoekers zien onder andere kunstwerken van Nick Cave, Ossip, Elly Strik, Margi Geerlinks, Vyvy Zwevenepoel en diverse fotografen. Er is ook een dansvideo. Rasa, een organisatie voor kunsteducatie, wil zo kinderen actuele beeldende kunst laten ontmoeten.” Wie HAAR wil ontdekken, kan dat zondag tussen 10 en 12 uur in de bibliotheek, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Info: 052/468.306.