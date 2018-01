Kunstenaar Frank Steyaert maakt eigen grafurn 02u34 0 Copyright : Geert De Rycke Schepen zijn voor Frank Steyaert de voornaamste inspiratiebron. Lebbeke Het is geen alledaags gegeven, iemand die zijn eigen urn maakt. Maar de Lebbeekse kunstenaar Frank Steyaert (64) deed het wel. Hij maakte zijn eigen grafurn, in de vorm van een schip.

"Sinds de as van een overleden familielid thuis bewaard mag worden, kreeg ik al verschillende keren de opdracht een urn te ontwerpen als een kunstwerk", vertelt Frank Steyaert. "Ook de urn van mijn eigen ouders realiseerde ik. Uiteindelijk leek het me evident om ook mijn eigen urn te creëren."





Inspiratie vond Steyaert op de Dender. Hij woont immers in het veerhuis van Denderbelle, aan de oever van de rivier. "De vormen van schepen zijn de voornaamste inspiratiebron", zegt hij. "Mijn urn werd een groot sculptuur in keramiek van 136 centimeter lang. Het voorste deel kan de as bevatten."





Voor Steyaert is een schip een metafoor voor het leven: "Een schip wordt geboren en is vergankelijk", legt hij uit. "De stuurman leidt zijn leven langs rivieren en zeeën. Elke kade, elk landschap of stad is een nieuwe levenservaring. De boot wordt gestuurd, zoals een mens een richting en een zin aan zijn leven geeft. Het urn-schip bevat daarom in zijn ruim ook een lading van tientallen kisten die symbolisch de vele herinneringen en belangrijke momenten uit mijn leven bevatten."





Momenteel is het werk te zien in de grote retrospectieve tentoonstelling in het Museum Keramis in La Louvière. Deze expo toont met honderden werken een volledig overzicht van de artistieke loopbaan van Steyaert. De tentoonstelling loopt tot 21 januari. Info: www.keramis.be (DND)





Copyright : Geert De Rycke Frank Steyaert aan het werk.