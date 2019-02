KSA plant vriendjesdag Nele Dooms

20 februari 2019

De KSA van Lebbeke plant op zaterdag 23 februari een vriendjesdag. Dat is een jaarlijkse traditie. “De bedoeling van deze dag is dat onze huidige leden een vriendje kunnen meenemen naar de KSA om eens te tonen wat hun hobby nu echt inhoudt”, zegt Roel Van Geertruyen. “Ook nieuwe jongens zijn altijd welkom om eens van KSA te komen proeven. Op deze manier geven we onze KSA meer bekendheid en verwerven we nieuwe leden.” De vriendjesdag start zaterdag om 14 uur. Alle jongens tussen 5 en 15 jaar zijn welkom op het KSA-plein aan de Rossevaalstraat. Er zijn verschillende activiteiten aangepast aan de diverse leeftijden. “Voor de groep 12- tot 15-jarigen zouden we heel graag voort uitbouwen”, klinkt het. Geïnteresseerde 16- en 17-jarigen kunnen zaterdagavond tussen 19 en 22 uur met de KSA kennismaken.