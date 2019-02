KSA lokt nieuwe leden met vriendjesdag Nele Dooms

23 februari 2019

17u08 0

De KSA Flambouw van Lebbeke zette haar terreinen zaterdag open voor iedereen. Alle leden mochten vriendjes meebrengen om een namiddag mee te spelen. Ook volstrekte nieuwkomers waren welkom. De jeugdwerking probeert met haar “Vriendjesdag” nieuwe leden te lokken. “Voor de groep 12- tot 15-jarigen zouden we wel wat meer leden kunnen gebruiken, maar natuurlijk zijn er ook bij de andere leeftijden welkom”, zegt Roel Van Geertruyen van de Lebbeekse KSA-jongens. “Onze Vriendjesdag is een jaarlijkse traditie. Zo kunnen kinderen en jongeren ontdekken wat onze werking inhoudt en eens van KSA proeven. Onze vereniging krijgt er ook meer naambekendheid door.” Op de terreinen aan de Rossevaalstraat heerste zaterdag dan ook een gezellige drukte. Ook de meisjes van de KSA Heizijde organiseerden gelijktijdig hun Vriendjesdag. Er werd gespeeld en geravot dat het een lieve lust was.