Krokoldezen winnen Puzzelquiz Nele Dooms

13 december 2018

Het quizteam De Krokoldezen hebben voor het tweede jaar op rij de Puzzelquiz van gemeenteschool De Puzzel van Lebbeke gewonnen. Het initiatief was aan de vierde editie toe en werd opnieuw een succes. “Dankzij de bezieler van de quiz, Jo De Vriendt, werd het weer een zeer gevarieerde vragenavond”, zegt Marijke Heyvaert van De Puzzel. “De deelnemers konden hun hoofden breken over moeilijke vragen, maar ook het ludieke aspect ontbrak niet. Dankzij verschillende sponsors konden we een hele avond lekkere hapjes en drankjes aanbieden en gingen de winnaars naar huis met een mooie prijs.”