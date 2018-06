Kriebeljogging voor jong en oud 14 juni 2018

02u45 0

Lebbeke is dit weekend toe aan de jaarlijkse Kriebeljogging. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met TopSport Lebbeke en Dendercriterium. Jong en oud kan hier aan deelnemen.





De Kriebeljogging vindt plaats op zondag 17 juni. Om 14 uur staat een Snoepjesrun op het programma voor kinderen tot zes jaar. De Kidsrun begint om 14.15 uur. Het startschot voor de Familieloop van vijf kilometer en Kriebeljogging van tien kilometer wordt gegeven om 14.30 uur. Start en aankomst zijn voorzien aan TopSport Lebbeke, aan de Brusselsesteenweg 142 in Lebbeke. (DND)