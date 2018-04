Kriebeldiertjes in bib 27 april 2018

De bibliotheek van Lebbeke organiseert op zondag 29 april een voorleesmoment. Daar is ook een knutselsessie aan gekoppeld. Kriebeltjesdiertjes staan centraal. Peuters en kleuters mogen komen luisteren naar het verhaal van schrijfster en kleuterjuf Katrijn De Brandt. Zij schreef een nieuw prentenboek over mieren. In het verhaal 'De Mieren in nesten' duiken er problemen op voor de mieren. Daarna gaan de kinderen aan de slag om zelf een nest met leuke mieren te knutselen. Het voorleesmoment start om 10.30 uur. Kinderen van drie tot zeven jaar zijn welkom in de bibliotheek, aan de Stationsstraat. De toegang is gratis. Info: http://bibliotheeklebbeke.blogspot.be. (DND)