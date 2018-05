Korte klopjacht op twee inbrekers 16 mei 2018

02u34 0

In het centrum van Lebbeke heeft de politie gisterenmiddag een korte klopjacht gehouden op twee inbrekers. De twee daders probeerden een woning in de Brugstraat in Lebbeke binnen te dringen maar werden opgemerkt door de overbuurvrouw. "Ik zag de twee mannen van vreemde origine hier toekomen. Ze gedroegen zich erg verdacht en de ene hield de wacht voor de woning", vertelt de buurvrouw die onder de indruk was. "Ik verwittigde onmiddellijk de politie en binnen de vijf minuten waren zij hier ter plaatse." Onmiddellijk zijn ze een klopjacht gestart waarbij ook de helikopter werd ingezet. De eerste verdachte kon snel aangetroffen worden bij de buren van glazenwasser Lendert K. "Mijn kuisvrouw verwittigde mij dat de politie plots door onze tuin liep. Enkele seconden later konden ze de eerste man zonder problemen oppakken", vertelt hij. De tweede verdachte kon nog een tijd ontkomen, in de buurt van de Dendermondsesteenweg werd er nog een tijd gezocht omdat hij daar was opgemerkt, maar het is niet duidelijk of hij nog werd aangetroffen. (KBD)