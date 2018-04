Koor BelSide luidt alarmbel voor klimaat 07 april 2018

02u35 0

Het Koor BelSide luidt de alarmbel rond de klimaatopwarming. Het thema vormt de rode draad doorheen het concert 'Chacaltaya'. Ze nemen het publiek daarvoor mee naar Bolivië. "Chacaltaya is een berg in Bolivië", zegt Sofie Fierlafijn van BelSide. "Vroeger was het een skigebied waar veel sneeuw lag. Nu is die sneeuw verdwenen door de opwarming van de aarde. We laten het publiek kennismaken met de manier waarop de mensen er daar mee omgaan." Het zangensemble treedt vandaag op om 20 uur en morgen om 15 uur. Liefhebbers zijn welkom in Cultuurcentrum De Biekorf. Info: 0472/49.00.16. (DND)