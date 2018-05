Kommil Foo in concert in De Biekorf 01 juni 2018

02u50 0

Cultuurcentrum De Biekorf in Lebbeke ontvangt morgen Kommil Foo. Mich en Raf Walschaerts zingen hun mooiste, beste, ontroerendste, grappigste en meest memorabele liederen. Ze laten zich daarvoor omringen door een uitgelezen groep muzikanten.





De twee brengen liederen die allemaal hun plek hadden in talloze theatervoorstellingen die de broers doorheen de jaren op de planken brachten. De voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 13 euro.





Voor meer info en reservaties: 052/46.82.79 of via info@ccdebiekorf.be. (DND)