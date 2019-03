Komaf gemaakt met slechte reputatie ‘ero sauna’ en al meteen kans op titel ‘vriendelijkste handelaar’: Gwendoline en Sam toveren ‘huis van ontucht’ om tot succesvol wellnesscomplex Nele Dooms

12 maart 2019

15u00 0 Lebbeke Met de sauna ‘Hakunamatata Spa’ die helemaal af is en een nieuwe B&B die de deuren opent maken Gwendoline Gutierrez en haar man Sam volledig komaf met de vroegere kwalijke reputatie van Ero Sauna De Vondel in de Vondelstraat in Lebbeke. Meer nog, de twee zijn in de running om verkozen te worden tot ‘vriendelijkste handelaar’ van Lebbeke.

Een serieuze uitdaging nam Gwendoline Gutierrez op haar schouders toen ze ruim een jaar geleden de vroegere Ero Sauna De Vondel in de Vondelstraat kocht. De zaak stond al jaren leeg, maar kende vroeger een erg kwalijke reputatie. De sauna stond gekend om haar massages die niet enkel de stramme spieren van de klanten dienden. Het bracht de uitbaters in 2003 zelfs voor de Dendermondse rechter wegens het openhouden van een huis van ontucht en aanzetten tot prostitutie. Vervolgens stond het pand jarenlang te koop, maar niemand durfde de aankoop aan. Tot Gwen op de proppen kwam.

Zij kiest voor een volledige ommekeer van de zaak, en wil zo komaf maken met de slechte reputatie. “Beauty, sauna en massages dat wel, maar geen zogenaamde ‘happy endings’ meer uiteraard”, benadrukt ze. “Daarom koos ik ook voor een compleet andere naam: Hakunamatata Spa. De voorbije maanden werd heel hard gewerkt om alles tot in de puntjes af te werken. Het hele wellnesscomplex is volledig gerenoveerd. Niets doet nu nog denken aan de sauna van vroeger.”

Uitbreiden

De ommezwaai lijkt te werken, want Gwen kan de activiteiten ook al uitbreiden. Ook echtgenoot Sam draait nu mee in de zaak door de vele boekingen, die zelfs vanuit Frankrijk en Nederland komen. Het paar koppelt meteen een gloednieuwe B&B aan de zaak. “Zo kunnen we luxearrangementen aanbieden, waarbij koppels het complex helemaal kunnen afhuren, genieten van alle wellness-faciliteiten én blijven overnachten. Sam bouwde ook zelf een hammam. Later willen we zelfs nog een tweede unit maken, om twee verschillende privésauna’s apart te kunnen aanbieden. De interesse van klanten laat ons aanvoelen dat we erin geslaagd zijn om de percepties over de vroegere ero sauna compleet te doen vergeten.”

Gwen is blij dat goede mond-aan-mondreclame zijn werk doet. “En dat na een bescheiden start een vijftal jaar geleden, door in bijberoep een nagelstudio te openen”, zegt ze. “Er kwamen altijd maar klanten bij en ik kreeg het niet meer bol gewerkt. Daarom waagde ik de sprong om er mijn volledig beroep van te maken. In mijn zoektocht naar een geschikte locatie om de nagelstudio uit te breiden tot volwaardig schoonheidssalon, stootte ik op de vroegere sauna in de Vondelstraat. Ondanks te risico’s hapte ik toe en ik heb daar nog geen seconde spijt van. Naast sauna is er dus ook een schoonheidssalon voor manicure, pedicure, gelnagels en make-up.”

Vriendelijkste handelaar

Het gaat alleszins hard voor de uitbaters. Dat Gwen en Sam nu ook kans maken om tot ‘vriendelijkste handelaar van Lebbeke’ uitgeroepen te worden, is de kers op de taart. De Handelsgids, die de jaarlijkse verkiezing organiseert, maakt de uitslag dinsdagavond bekend. Hakunamatata Spa heeft de plaats in de top drie al binnen, het is enkel nog afwachten of er ook een eerste plaats inzit. “Voor ons is het de bevestiging dat wij toch goed bezig zijn”, zegt Gwen tevreden. “Wij leven ook echt voor onze zaak. We hebben onze roeping hier gevonden: de mensen soigneren.”