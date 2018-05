Koken met boeken 26 mei 2018

02u55 0

De bibliotheek van Lebbeke krijgt op dinsdagavond 29 mei jeugdauteur en verteller Katrien Van Hecke op bezoek. Zij vertelt fragmenten uit verschillende boeken en koppelt daar een reeks gerechten aan. Wie wil, kan dus komen luisteren én proeven. Van de lekkerste recepten liggen de ingrediënten klaar. De potten en pannen worden bovengehaald en daarna wordt het smullen. Voor deze avond werkt de bib samen met de sociaal-culturele vereniging Markant. Van Hecke begint te vertellen om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de bibliotheek, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Info: 052/468.306 of http://bibliotheeklebbeke.blogspot.be. (DND)