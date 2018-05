Klimaattafel om ideeën te vergaren 05 mei 2018

De Milieudienst van Lebbeke organiseert op maandag 7 mei 'De Klimaattafel'. De gemeente ondertekende immers het Burgemeestersconvenant en engageert zich zo om de uitstoot van CO2 op haar grondgebied met minstens 40 procent te verminderen. Om dat doel te bereiken, zijn allerlei acties nodig. Daarom wil de Milieudienst ideeën sprokkelen om de doelstelling tot een goed einde te brengen. Iedereen mag daarover meedenken tijdens de Klimaattafel. Thema's zoals energiezuinig en klimaatgezond wonen en werken, efficiënt en duurzaam verplaatsen in en rond Lebbeke, kiezen voor lokale en regionale producten en hernieuwbare energie komen aan bod. De Klimaattafel start om 19.15 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in de Terraszaal van CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Info: www.lebbeke.be/klimaat. (DND)