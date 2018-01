Kleuters helpen bij aanleg nieuwe speelplaats De Puzzel 25 januari 2018

02u48 0

De kleutertjes van gemeenteschool De Puzzel, aan de Opwijksestraat in Lebbeke, trokken gisteren laarzen aan en zetten een werkhelm op. Zo gaven ze het startschot voor de werken op hun speelplaats. Het hele terrein wordt opnieuw aangelegd. Eerder gebeurde dat al voor de speelplaats van de lagere school aan de overkant van de straat. "Nu is de kleuterschool aan de beurt", zegt juf Liesbeth Moortgat. "Het hele terrein wordt uitgegraven en opnieuw aangelegd. Er komen nieuwe speeltoestellen en de ondergrond krijgt zachte valtegels voor de veiligheid. De speelplaats is nu een echte bouwwerf door de graafwerken, maar dat vinden onze kinderen wel spectaculair."





De speelplaats krijgt een grote piratenboot, een draaimolen, een glijbaan en verschillende zithoekjes. Verwacht wordt dat de speeltoestellen tegen half februari geplaatst zullen worden. (DND)