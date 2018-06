Kleuters De Puzzel nemen afscheid 30 juni 2018

02u40 0

Het schooljaar zit er op en voor de kindjes uit de derde kleuterklas van gemeenteschool De Puzzel betekende dat meteen ook definitief afscheid van de kleuterschool. Juf Liesbeth Moortgat had daarom een speciaal afscheidsmoment voor de kleutertjes voorzien. Daar kwamen ook alle ouders voor langs. De kindjes, stuk voor stuk voorzien van een zwart afstudeerdhoedje, zongen voor iedereen een welkomstlied. "Voor iedereen was er een diploma 'geslaagd voor alle kleuterklassen'", zegt Moortgat. Om echt af te sluiten, verzamelden de kinderen op het nieuwe grasplein van de Puzzel om hun afstudeerdhoedjes in de lucht te gooien. (DND)