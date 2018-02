Kleicross hoopt op duizenden bezoekers VELDRIT PAKT UIT MET SPECTACULAIR PARCOURS EN DAMESREEKS NELE DOOMS

22 februari 2018

02u41 0 Lebbeke Lebbeke is zondag toe aan de veertiende editie van de jaarlijkse Kleicross. De organisatoren beloven alvast spektakel. "Het parcours uit kleigrond mag niet onderschat worden", klinkt het. "Het terrein ligt er perfect bij voor een spectaculaire veldrit." Voor het eerst tekent ook een volwaardige damesreeks present.

Het is momenteel alle hens aan dek op het terrein aan de Baasrodestraat in Lebbeke. De laatste voorbereidingen voor een geslaagde Kleicross dit weekend zijn in volle voorbereiding. Medewerkers brengen er alles in orde om enkele duizenden crossliefhebbers en supporters te kunnen ontvangen. "Eigenlijk zijn we al sinds november bezig op de site", zegt Guido Van Herreweghe. "Dat is ook nodig om alles tijdig klaar te krijgen. Bij de organisatie van zo'n professionele veldrit komt immers erg veel kijken. Deze week zijn we toe aan de finishing touch."





Grote namen

De organisatoren verwachten opnieuw heel wat grote namen, voor een cross waar Sven Nys, op één rit na, altijd present tekende. Die mag er zijn carrière dan opzitten hebben, zijn zoon Thibau Nys zorgt ook in de Kleicross voor opvolging. Met die naam weten de organisatoren een jeugdtopper binnen te halen. "We leveren grote inspanningen om de toeschouwers te verwennen met een prachtig deelnemersveld", zegt Van Herreweghe. "Zo hebben we met Eli Iserbyt een wereldkampioen op de deelnemerslijst. Hij gaat de strijd aan met andere toppers. Dertig elites staan aan de start."





Voor het eerst ontvangt de Lebbeekse Kleicross ook een volwaardige damesreeks voor eliterensters. Bij hen rijden namen als wereldkampioene Sanne Cant, Loes Sels, Ellen Van Loy, Alicia Franck, Jolien Verschueren en de beloftevolle Kim Van De Steene. "Spektakel verzekerd", belooft Van Herreweghe. "Ons terrein aan de Baasrodestraat staat al jaren garant voor ideale omstandigheden voor een cross. Dat heeft alles te maken met de kleigrond, die kruipt aardig in de kuiten. Het maakt het loodzwaar en ook de mecaniciens hebben dan hun werk. Dit jaar ligt de site er reuze bij. Aanwezigen zullen de ogen de kost kunnen geven als ze de renners zien afzien."





Duizenden bezoekers

De organisatoren verwachten alvast weer een massa volk. "We zijn blij met duizenden bezoekers", klinkt het. "Dat geeft meteen meer kleur en sfeer aan dit evenement. Het is trouwens ongelooflijk dat we al aan de veertiende editie toe zijn. Dat is fantastisch voor een initiatief dat ooit aan de toog, tussen pot en pint, in café Bosveld vlakbij het crossterrein ontstond. We verwelkomden bij de eerste editie een paar honderd toeschouwers. Ondertussen hebben we recordjaren met meer dan vijfduizend bezoekers achter de rug. Als de weergoden ons wat gunstig gezind zijn, verwachten we zondag niet minder te doen."





De Kleicross vindt plaats op zaterdag 24 februari. De eerste wedstrijden vinden vanaf 10.30 uur plaats. De elite rijdt om 15.30 uur.





Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Info: www.malheur-kleicross.be.