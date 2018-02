Kleicross belooft spektakel 23 februari 2018

02u47 0

Lebbeke is nu zaterdag toe aan de veertiende editie van de jaarlijkse Kleicross. De organisatoren beloven alvast spektakel. "Het parcours ligt er ideaal bij. De kleigrond kruipt in de kuiten", zegt Guido Van Herreweghe. Het evenement kan alvast weer op heel wat topnamen uit het veldcross-circuit rekenen. En voor het eerst tekent ook een volwaardige damesreeks voor elite rensters present. Bij hen rijden namen als wereldkampioene Sanne Cant, Loes Sels, Ellen Van Loy, Alicia Franck, Jolien Verschueren en de beloftevolle Kim Van De Steene. Bij de jeugd rijdt Thibau Nys, zoon van Sven Nys, mee. De organisatoren verwachten zaterdag alvast duizenden toeschouwers en supporters op het terrein aan de Baasrodestraat in Lebbeke. De Kleicross vindt plaats op zaterdag 24 februari. De eerste wedstrijden vinden vanaf 10.30 uur plaats. De elite rijdt om 15.30 uur. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Info: www.malheur-kleicross.be.





(DND)