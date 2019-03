Klachten bij gouverneur voor verplaatsen vragenkwartiertje Nele Dooms

28 maart 2019

15u32 2 Lebbeke Er vertrekken twee klachten naar de gouverneur van Oost-Vlaanderen rond het vragenkwartiertje tijdens de maandelijkse gemeenteraad in Lebbeke. Oppositiepartijen Vlaams Belang en Open Vld pikken het niet dat het moment niet meer aansluit op de openbare vergadering, maar pas aan bod komt na behandeling van de OCMW-raad. “Schending van het huishoudelijk reglement”, klinkt het.

Het is al jaren gewoonte in Lebbeke dat gemeenteraadsleden meteen aansluitend op de openbare vergadering van de gemeenteraad lukraak vragen waar ze mee zitten mogen afvuren aan het schepencollege. Gewezen burgemeester François Saeys (Open Vld) voerde het initiatief ooit in en er werd maandelijks dankbaar gebruik van gemaakt. Met een nieuwe meerderheid deze legislatuur zorgt dat vragenkwartiertje plots voor commotie.

Het spel zat woensdagavond meteen op de wagen toen voorzitter van de gemeenteraad Peter Huyck (N-VA) na de openbare zitting aankondigde dat het vragenkwartiertje pas aan bod zou komen als ook de OCMW-agenda afgehandeld was. Oppositieraadslid Gunther Buggenhout (VB) wierp meteen op dat zijn partij daar niet voor te vinden was: “We zijn nu met de gemeenteraad bezig en het vragenkwartier sluit daarbij aan. Je kan niet de vergadering sluiten, een nieuwe beginnen en dan pas de vragen over de eerste aan bod laten komen.”

Ook Open Vld sloot zich bij die stelling aan. Daar verwezen ze naar het huishoudelijk reglement. “Dat is pas vorige maand goedgekeurd en wordt nu al door de meerderheid met de voeten getreden”, zegt Freya Saeys. “Het reglement is nochtans heel duidelijk wat het stellen van mondelinge vragen betreft. Ze pas stellen na afloop van de OCMW-raad kan niet.”

Omdat de meerderheid toch voet bij stuk hield, kondigde Buggenhout meteen een klacht bij de gouverneur aan. Ook Open Vld liet zopas weten dat er een klacht naar de provincie vertrokken is.