Klacht tegen onwettige rooilijnplannen 31 januari 2018

02u36 0 Lebbeke Oppositiepartij Vlaams Belang dient klacht in bij provinciegouverneur Briers. Aanleiding zijn rooilijnplannen die onwettig zouden zijn.

Gemeenteraadslid Gunther Buggenhout (VB) stelde daar vragen over tijdens de gemeenteraad. "De rooilijn van de Lange Minnestraat blijkt onwettig tot stand te zijn gekomen", stelt hij. "Er werd geen openbaar onderzoek gevoerd en de gemeenteraadsbesluiten over het plan werden niet gepubliceerd in het Staatsblad. Dat is niet comform de wet en daardoor zit de straat nu met een onrechtmatige rooilijn. Dat heeft grote gevolgen voor de bewoners. Bij aanvragen voor bouwvergunningen en de verkoop van grond of woningen is de rooilijn immers een belangrijke factor." Burgemeester François Saeys (Open Vld) bevestigde tijdens de gemeenteraadszitting dat er iets fout gelopen is met het rooilijnenplan. De verantwoordelijkheid legde hij bij ambtenaren. (DND)