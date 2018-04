Klacht bij gouverneur tegen salaris directeurs 04 april 2018

Oppositieraadslid André Segers (Lebbeke Vooruit) dient klacht in bij de gouverneur tegen de salarisschalen van de adjunct algemeen directeur en adjunct financieel directeur van de gemeente. De gemeenteraad keurde de beslissing daarover goed.





In het kader van de inkanteling van het OCMW binnen het gemeentebestuur, moet er één algemeen directeur komen in plaats van de huidige gemeentesecretaris en OCMW-secretaris. Hetzelfde geldt voor een financieel directeur. Het bestuur kiest ook om twee adjuncten aan te stellen. Volgens burgemeester François Saeys (Open Vld) is dat nodig om "de vrede op de werkvloer te bewaren". Dat lokte veel protest uit vanuit de oppositie. "De inkanteling is nodig, maar de adjuncten zijn geen must voor kleinere gemeenten. Ze zorgen enkel voor een serieuze meerkost", zegt Karel Uyttersprot (N-VA). Bovendien zet ook een loonsverhoging van dertig procent kwaad bloed. "Dat is ambtelijke vrede afkopen op kap van de belastingbetaler", zegt Gunther Buggenhout (VB). Segers spreekt van een "degoutante opslag". Hij dient daarom klacht in. "De verhoging van het salaris van de algemeen directeur en financieel directeur is decretaal bepaald, maar de adjuncten krijgen ook nagenoeg 30 procent verhoging. Dit druist in tegen elk begrip van behoorlijk bestuur." Segers vraagt de gouverneur om het gemeenteraadsbesluit te vernietigen. (DND)