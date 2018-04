Kippenbedeling 03 april 2018

Lebbeke zal opnieuw een kippenactie organiseren. De vorige acties waren telkens een groot succes. Op 9 juni zal de gemeente daarom opnieuw kippen uitdelen aan de inwoners. Elk gezin kan twee kippen bestellen aan 2,5 euro per dier. "Met zo'n actie zetten we in op het verkleinen van de afvalberg en dus een beter milieu", zegt schepen van milieu François Willems (Open Vld). "Kippen zijn immers uitstekende afvalverwerkers, want ze eten zo goed als alles. We denken bovendien ook aan het dierenwelzijn. We geven de inwoners bij het afhalen van hun kippen tips mee voor een goede verzorging." Binnenkort kunnen Lebbekenaren de kippen bestellen. (DND)