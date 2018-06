Kindernamiddag tijdens Beduiveld Lebbeke! 15 juni 2018

Waar?





Op het vroegere kaatsplein aan het sportcentrum aan de Koning Albertstraat.





Wie? Lebbeke Bruist vzw.





Wanneer? Alle matchen van de Rode Duivels zolang ze doorgaan. Vanaf 1 uur voor tot 2 uur na de wedstrijd is jong en oud welkom .





Waarom naar daar?





"Wij voorzien Belgische frietjes en Duivelse gadgets voor de supporters om extra in de sfeer te komen", zegt Joachim Tirez. "Voor de wedstrijd tegen Tunesië op zaterdag 23 juni voorzien we een heuse kindernamiddag. Vanaf 12.30 uur vinden verschillende activeiten plaats. De eerste 70 kinderen krijgen een gratis sjaal van onze nationale ploeg."





Inkom? gratis





Prijs van een pint? 2 euro. Sterke drank is niet te verkrijgen. (DND)