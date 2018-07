Kinderen roefelen er enthousiast op los 02 juli 2018

Met veel enthousiasme namen zo'n negentig kinderen zaterdag deel aan de Roefeldag. De Jeugddienst organiseert die om de jongste inwoners te laten proeven van verschillende beroepen. "We laten hen al zo'n vijftien jaar kennismaken met de wereld van de volwassenen", zegt jeugdconsulente Sara Joris. "We zijn alleszins erg tevreden dat we een beroep kunnen doen op tal van vrijwilligers met een leuk beroep of hobby om de kinderen wegwijs te maken. Zo kunnen we toch meer dan twintig workshops aanbieden op de terreinen van het gemeentelijk sportcomplex." Kinderen gingen aan de slag als metser, ambulanciers, politieman en journalist. Ook kapsels maken, tattoos zetten, sjorren, smoothies maken, dansen, naaien en juwelen ontwerpen stonden op het menu. (DND)