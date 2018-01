Kinderen leren programmeren in bibliotheek 02u50 0 Foto Geert De Rycke Leerlingen van basisschool Konkelgoed leren programmeren in Minecraft.

De bibliotheek van Lebbeke organiseerde gisteren het slotmoment van de allereerste 'Minecraft Education'-sessie in Vlaanderen. Met het initiatief leren kinderen programmeren.





"Samen met Cultuurconnect en Fyxxilab vzw bood de Lebbeekse bib aan drie zesde leerjaren van Lebbeekse basisscholen een leertraject Minecraft Education aan", legt bibliotheekmedewerker Alessandro Fiorenza uit. "Gedurende zes sessies leren de leerlingen programmeren in Minecraft. Op deze manier ontwikkelen ze spelenderwijs belangrijke STEM-vaardigheden. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics." Basisschool Konkelgoed mocht de spits afbijten en heeft de sessie tot een goed einde gebracht. De kinderen gingen de uitdaging aan om hun stad van de toekomst te bouwen in de virtuele wereld van Minecraft. Gisteren konden ze in de bib pronken met het eindresultaat. Een volgende programmeersessie is voorzien voor de zesdeklassers van de Vrije Basissschool Lebbeke. (DND)