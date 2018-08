Kinderen krijgen eigen Vlaamse kermis Nele Dooms

20 augustus 2018

20u22 2 Lebbeke Tijdens de Kapellestraatkermis in Denderbelle hebben de kinderen hun eigen Vlaamse kermis gekregen.

Maandagavond konden ze op de feestweide van de Belse Madammen terecht voor allerlei volksspelen. "Dit is een echt succes", zegt Christine De Greef van de Belse Madammen. "De voorbije jaren organiseerden De Lustige Geburen al elke keer wedstrijdjes voor volwassenen. Telkens kwam toen de vraag van kinderen of ze ook mochten proberen. Daarom organiseren we nu een avond speciaal voor hen. De belangstelling is groot, met deelname van meer dan zestig kinderen." De deelnemers waagden zich aan bierbakkenstapelen, nagelkloppen, kelnerlopen, ringwerpen, bakschieten en sjoelbak. Dinsdagavond is het de beurt aan de volwassenen om hun talent op dat vlak te tonen. Om 20.30 uur vindt bovendien de Gouden Tongenworp plaats. De Kapellestraatkermis zal afsluiten om 22.30 uur met een vuurwerk.