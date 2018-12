Kinderen basisschool Dorp zingen voor bewoners Hof ter Veldeken Nele Dooms

13 december 2018

Het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken in Lebbeke baadde donderdag al volop in kerstsfeer. Daar zorgden de leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de Vrije Basisschool Dorp van Lebbeke voor. Zij trokken naar het rusthuis om er kerstliedjes te zingen voor de bejaarde bewoners. “We hebben er in deze adventstijd voor gekozen om met de school voor enkele bijzondere acties te zorgen”, zegt juf Els Menten. “Die kaderen in de Warmste Week van Studio Brussel. We zamelen geld in voor de Tondeldoos en linken activiteiten met initiatieven die ervoor zorgen dat mensen het beter kunnen hebben. Deze keer smeren we de stembanden voor een Kerstzangnamiddag. De kinderen trekken van kamer naar kamer in het rusthuis en maken de bewoners blij.” De kleuters van basisschool Dorp gaan deze week ook nog zelfgemaakte kunstwerkjes verkopen tijdens een kunstveiling voor ouders en grootouders om geld in te zamelen.