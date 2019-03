Kinderen basisschool Dorp stappen voor goed doel Nele Dooms

18 maart 2019

14u53 0

De leerlingen van de Vrije Basisschool Dorp van Lebbeke gingen op stap voor het goede doel. “Zoals het bij een echte vastenvoettocht hoort, lieten de kinderen zich sponsoren”, zegt directeur Bart Hiel. “Per kilometer die ze aflegden, haalden ze zo centen in het laatje. Onze jongste meisjes en jongens namen zes kilometer voor hun rekening. De oudsten legden acht kilometer af. We zijn er trots op dat iedereen dit tot een goed einde gebracht heeft.” De opbrengst van de wandelactie gaat naar Broederlijke Delen. “Het exacte bedrag moeten we nog becijferen, maar we zijn nu al zeker dat het om een som van vier cijfers zal gaan”, zegt Hiel.