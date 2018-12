Ketnet Koekenbak in Vrije Basisschool Nele Dooms

07 december 2018

13u36 0

In de Vrije Basisschool Lebbeke Dorp heerste vrijdag een drukte van jewelste. De kinderen van de eerste graad staken er de handen uit de mouwen voor een grote Ketnet Koekenbak. In totaal bakten ze meer dan 4.200 koekjes voor het goede doel. “We doen alles zelf”, zegt juf Evy, stuwende kracht achter het initiatief. “Van deeg maken en uitrollen, tot vormpjes uitsteken en afbakken. Gelukkig krijgen we wel hulp van de leerlingen van mama Joke. Zij is met de jongeren van het 6de jaar Verzorging van het GO!Talent van Dendermonde , waar ze les aan geeft, aanwezig om een handje te helpen. Zo’n massa koekjes bak je immers niet zomaar.” De Ketnet Koekenbak kadert in de Warmste Week van Studio Brussel. De kinderen trekken ook persoonlijk naar de Flame. De opbrengst van de verkoop schenkt de school aan kinderfonds De Tondeldoos, dat kansarme kinderen helpt. “We hebben heel speciaal gekozen voor deze vereniging, omdat ze zich dagdagelijks inzet voor zoveel kinderen die minder geluk hebben.”