Kersverse ouders planten geboortebos verder aan Nele Dooms

24 november 2018

Prille ouders van baby’s die in de loop van 2018 geboren werden staken zaterdagvoormiddag de handen uit de mouwen om allemaal een boompje te planten voor hun kleine oogappel. Daarmee is het geboortebos in Wieze, langs de Laerestraat, weer een stuk groter. “Sinds 2016 planten we hier geboortebomen aan”, zegt schepen van milieu François Willems (Open Vld). “Op dit perceel stonden vroeger populieren, maar die werden gekapt. Alleen de bestaande eiken en essen op het perceel bleven overeind. De combinatie eik en es is uniek in Vlaanderen en dat willen wij behouden. De ouders planten dan weer streekeigen bomen en struiken op het terrein.” Het nieuw aangeplante perceel krijgt een herdenkingsmonumentje in de vorm van een rups. Daar staan alle namen van kindjes voor wie een boompje geplant werd op. Bij eerder plantacties werden al monumentjes in de vorm van een eekhoorn, een Vlaamse gaai en een vos voorzien. De ouders kregen zaterdag bij het planten hulp van leden van de milieuraad, Natuurpunt en Natuur en Milieu. In totaal werden een tachtigtal bomen geplant.