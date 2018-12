Kerstweekend bij Brouwerij ‘t Kroontje Nele Dooms

17 december 2018

14u39 2

Brouwerij ‘t Kroontje uit Denderbelle organiseert een ‘Kerstweekend’. Op zaterdag 22 en zondag 23 december is iedereen welkom in en rond de brouwerij om de gezellige sfeer op te snuiven bij een lekker biertje. Op zaterdag vindt om 14 uur een winterwandeling door Denderbelle plaats. Die duurt ongeveer 2 uur. Deelnemen kost 5 euro. Om 17.30 uur kunnen liefhebbers smullen van wildragout met Rebelle Winterbier en bierbrood. Mee-eten kost 15 euro. Op zondag komt de Kerstman langs om 15 uur. Er zijn dan lekkere pannenkoeken. Het koor Bellecantorij zingt kerstliederen tussen 17 en 18 uur. Bezoekers vinden tijdens het Kerstweekend een heel assortiment aan geschenkverpakkingen met Rebelle bierpraliners, -likeur, -kaas en -pastei. Brouwerij ‘t Kroontje bevindt zich aan de Hogebrug 62 in Denderbelle. Info: brouwerijtkroontje@gmail.com of via 0495/43.33.25.