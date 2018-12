Kerstliederen in Biekorf Nele Dooms

06 december 2018

Wie graag naar kerstliederen luistert, kan daarvoor op zondag 9 december in De Biekorf van Lebbeke terecht. Zanger John Reels brengt er ‘White Christmas’, een concert met de mooiste kerstliederen. Hij laat zich begeleiden door het John Reels Orchestra onder leiding van Eddy Aelbrecht. De muziek wordt vergezeld van sfeerbeelden in het kerstthema. De voorstelling begint om 15 uur. Liefhebbers zijn welkom in de Podiumzaal van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 27,5 euro.