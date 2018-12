Kersthappening in Seniorie Minneveld Nele Dooms

04 december 2018

In Seniorie Minneveld en Huize Wispelaere in Lebbeke vindt deze maand een Kersthappening plaats. Dat is jaarlijkse gewoonte in deze woonzorgcentra. Het hele gebouw baadt daarvoor in de kerstsfeer. Iedereen is welkom om te genieten van de huisfanfare, retromuziek, aangepaste dranken en heerlijke zoetigheden. Er is ook een kerstmarkt waar allerlei leuke dingen te kopen zijn. De opbrengst gaat naar de animatiewerking van de woonzorgcentra. In Huize Wispelaere, aan de Hof ter Burstbaan in Lebbeke, vindt de kerstmarkt plaats op zaterdag 8 december, vanaf 13 uur. Seniorie Minneveld, aan de Lange Minnestraat in Lebbeke, is aan de beurt op zaterdag 15 december, ook vanaf 13 uur. Iedereen is welkom. Info: www.minneveld.be en www.wispelaere.be.