Kerstfiguren tonen zich van sportiefste kant tijdens Christmas Run Geert De Rycke

24 december 2018

Chiro Sonneveld mocht heel wat sportievelingen verwelkomen tijdens hun Christmas Run.

Kerstmannen, kerstvrouwen en rendieren. Van elk wat wils tijdens de Christmas Run van Chiro Sonneveld in Lebbeke. “Nadat onze Christmas Run vorig jaar zo’n succes werd, konden we niet anders dan een opnieuw een Christmas Run organiseren”, klinkt het bij de Chiro.

Uiteraard was de sportieve kant van het initiatief het belangrijkste aspect, maar ook naast het parcours was er wat te beleven. Supporters konden terecht in het kerndorpje waar ze konden genieten van hapjes en drankjes. Ook de deelnemers aan de verschillende afstanden, van één tot tien kilometer, genoten graag even na bij een verwarmend drankje.