Kermiscomité zorgt voor Winterhappening Nele Dooms

25 januari 2019

15u24 0 Lebbeke Het Kermiscomité Belleke Sinksen zorgt op zaterdag 26 januari voor leven in de brouwerij in Denderbelle. Voor de derde keer staat de Winterhappening daar op het programma.

De voorbije twee edities waren alvast een succes. “In de eerste plaats willen wij met dit initiatief het dorpsplein van Denderbelle in de kijker zetten”, zegt Hilde Pauwels. “We vinden dat dit best een gezellige site is, met veel potentieel. Daarom mag er al eens vaker een evenement op plaatsvinden, dat mensen samenbrengt. Dat zorgt voor meer samenhorigheid. Een gezellige winterhappening kan die doelstellingen waar maken, dat merkten we ook de voorbije jaren.”

De Winterhappening start om 15 uur. Verenigingen van Denderbelle bemannen verschillende standjes en chalets. Daar zijn lekkere bieren, drankjes en hapjes te verkrijgen. Voor kinderen zijn een springkasteel en grimmestand voorzien en allerlei randanimatie. “En natuurlijk hebben alle bezoekers de kans om elkaar nog een late nieuwjaarswens over te maken”, klinkt het. “Het wordt zeker een gezellig gebeuren”.

Naar aanleiding van de Winterhappening gelden enkele extra verkeersmaatregelen. Het Dorp, tussen Meerskant en de kerk, wordt volledig afgesloten voor alle verkeer. Chauffeurs moeten een plaatselijke omleiding volgen.