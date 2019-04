Kermisbonnetjes voor leerlingen met fluohesje en fietshelm Nele Dooms

03 april 2019

13u22 3

De leerlingen van de lagere school De Puzzel van Lebbeke kregen woensdag een beloning voor hun deelname aan de actie ‘Helm op fluo top’. Kinderen van de verschillende Lebbeekse basisscholen worden daarbij aangemoedigd om met een fluohesje en een fietshelm aan naar school te fietsen. De mobiliteitsdienst van Lebbeke zet daarop in tijdens de donkere wintermaanden. “Tussen de herfst- en krokusvakantie hebben 767 leerlingen van vier Lebbeekse scholen hun beste beentje voorgezet om met een fluohesje en/of een fietshelm naar school te komen”, zegt mobiliteitsambtenaar Sarah Van Wichelen. “Zo verplaatsten ze zich veiliger in het verkeer. Telkens ze dat doen, konden ze punten sparen voor verschillende prijzen. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat kinderen die genoeg punten behaalden, beloond worden met een fluorescerend gadget en kermisbonnetjes.” Het was schepen van Mobiliteit Jan Vanderstraeten (CD&V) die de beloning in De Puzzel kwam overhandigen. De actie werd in Lebbeke goed opgevolgd. Liefst 69 procent van alle deelnemende leerlingen kwam minstens 65 keer met een fluohesje of fietshelm naar school. Vorig jaar was dit nog zo’n 50 procent.