Kerkwegel afgesloten Nele Dooms

09 november 2018

16u21 0

De Kerkwegel in Denderbelle is afgesloten voor het verkeer. Er vinden momenteel werken plaats aan nutsleidingen in opdracht van Eandis. Die duren tot 16 november. Tot zo lang blijft de straat afgesloten. Chauffeurs moeten omrijden via de Kapellenstraat, Klein Gent en Sint-Maartenstraat.