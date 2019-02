Kerkhof groener en langer open Nele Dooms

28 februari 2019

11u43 0 Lebbeke Het kerkhof van Lebbeke, in het centrum tussen Oudebaan en Laurierstraat, wordt groener. In de toekomst is de begraafplaats bovendien 24 uur op 24 toegankelijk voor nabestaanden. De maatregel gaat in vanaf 1 april.

Nadat eerder al de begraafplaatsen van Wieze en Denderbelle een heraanleg kregen, met meer groen en een onderhoudsvriendelijkere inrichting en beplanting, zal nu ook het kerkhof van Lebbeke-centrum een gelijkaardige transformatie ondergaan. De ingreep moet er voor zorgen dat onkruidvrij houden van het terrein minder arbeidsintensief wordt, nu het gebruik van pesticiden niet meer mag.

“De hele site zal veel groener worden door de tussenpaden vrij te maken van kiezels en in de plaats gazon te zaaien”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Er zullen ook bloemenperken worden aangeplant, waardoor alles tot een mooi geheel zal ontwikkeld worden. Op deze manier creëren wij een parkbegraafplaats, een plek waar mensen even tot rust kunnen komen en genieten van de stilte.”

Bezoekers zullen dat in de toekomst 24 uur op 24 kunnen. De maatregel is op de kerkhoven van Wieze en Denderbelle al het geval, en zal vanaf 1 april ook in het centrum gelden. “Door het continu openstellen van ons kerkhof geven wij inwoners de kans om ook na de werkuren nog een bezoek te brengen aan een overleden naaste”, legt De Wolf uit. “Het bleek immers niet voor iedereen evident om dat tijdens de vroegere geldende openingsuren te doen. Vanuit verschillende hoeken kregen wij vraag voor een uitbreiding van die uren. Daar komen we nu aan tegemoet.”

Het gemeentebestuur roept bezoekers wel op om de rustplek in ere te houden en met respect een bezoek te brengen aan het kerkhof. “Daarom zullen er ook borden komen met de melding dat het verboden is om met fietsen en huisdieren het kerkhof te betreden”, zegt De Wolf.