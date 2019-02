Keith Haring 28 jaar na dood springlevend in schooltje Bellewij Nieuwe muurschildering fleurt gang op Nele Dooms

19 februari 2019



De gang op de bovenste verdieping van basisschool Bellewij, aan de Kapellenstraat in Denderbelle, ziet er plots veel fleuriger uit. Daar zorgden de leerlingen van de klas 6 samen met juf Wendy voor. Op de muur in de gang werd een grote muurschildering aangebracht. “Het is de apotheose van een muzisch project rond kunst en kunstenaar Keith Haring”, legt juf Wendy uit. “Het waren de leerlingen zelf die met het voorstel kwamen om de gang wat meer kleur te geven, geïnspireerd door deze kunstenaar. Ze maakten een ontwerp, kozen verf uit en gingen enthousiast aan de slag.” Juf Wendy was de perfecte begeleider want zij volgde enkele jaren geleden avondschool ‘schilderwerken’. “Het resultaat mag er zijn, na vele uren werk”, zegt directeur Kristine De Block.