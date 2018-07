Karel Uyttersprot lijstduwer voor N-VA Nele Dooms

26 juli 2018

12u00 0 Lebbeke Karel Uyttersprot, momenteel gemeenteraadslid in Lebbeke, wordt lijstduwer voor N-VA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Uyttersprot zette zijn eerste stappen in de politiek ruim vijftig jaar geleden, als lokaal en arrondissementeel voorzitter van VUJO, de Volksuniejongeren. Ondertussen is hij zowat de nestor van N-VA Lebbeke, waar hij mee aan de basis van de oprichting van de partij in Lebbeke lag. Uyttersprot was jarenlang actief in het bedrijfsleven en werd uiteindelijk gedelegeerd bestuurder van de Kamer van Koophandel Dendermonde. In 2010 werd hij verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger. In 2014 nam dochter Goedele de fakkel over.

In 2012 was Karel Uyttersprot lijsttrekker voor N-VA Lebbeke en bracht, samen met de andere kandidaten, N-VA van één zetel naar acht. "Karel was bij de vorige verkiezingen de lijsttrekker en behaalde, op één na, het hoogste aantal voorkeurstemmen in onze gemeente", zegt Raf De Wolf, huidig lijsttrekker. "Met hem als lijstduwer willen wij kampen voor een overwinning."

Uyttersprot gaat voor 'meer inspraak'. "De gemeenteraad is een belangrijk orgaan, maar daarnaast zijn er ook commissies, adviesraden en overlegorganen", zegt hij. "Er moet in Lebbeke meer overleg zijn met de inwoners, voor er beslissingen worden genomen."